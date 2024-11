Isaque é um dos destaques da 'Esquadrilha 07', a geração 2007 da base do Fluminense - Leonardo Brasil / Fluminense FC

Publicado 04/11/2024 12:30 | Atualizado 04/11/2024 12:31

Rio - Isaque brilhou na decisão do Brasileirão sub-17. A joia do Fluminense fez gol e deu assistência na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras , que garantiu o bicampeonato brasileiro dos Moleques de Xerém, na última sexta-feira (2). O jovem, que é conhecido por decidir finais, enalteceu a conquista da principal competição de base do país.

"Acho que, quando chega a final, dou uma inspirada. Trabalhamos unidos desde o início pelo título e estou feliz demais por ter feito mais um gol e assistência (...) Ainda não caiu a ficha, mas ganhar título é sempre bom. Principalmente o do Brasileirão, campeonato tão difícil. A conquista é resultado de muito trabalho de toda a equipe no dia a dia. O grupo vem em constante evolução e, agora, é só comemorar", disse.

Isaque marcou três gols e deu cinco assistências na campanha do título brasileiro. Além disso, o atacante também brilhou na conquista da Copa do Brasil, feito inédito na base tricolor. Aliás, a Esquadrilha 07 foi a única geração de Xerém que venceu as duas competições nacionais no mesmo ano. O jovem protagonizou uma dupla de sucesso ao lado de Riquelme

"Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava entrar para a história desse clube tão maravilhoso. Só tenho a agradecer a Deus por me permitir vestir a camisa tricolor desde os meus dez anos (...) Agradeço a toda a equipe pelo trabalho durante nossa preparação. Foi muito importante para eu conseguir jogar e ajudar o time a sair vitorioso. Graças a Deus, fizemos história", completou.

O próximo passo do "Casal 20" de Xerém é o profissional. Antes, a dupla se apresenta pela primeira vez ao sub-20 da seleção brasileira, no próximo dia 11, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para período de treinos visando ao Sul-Americano de 2025, no Peru. A tendência é que eles sejam integrados ao elenco principal do Fluminense em 2025.

A Esquadrilha 07

A geração de 2007 é a esperança do Fluminense para o futuro. A Esquadrilha 07 domina o futebol carioca e chegou a ficar mais de um ano sem perder, entre novembro de 2021 e novembro de 2022, além de ter feito um ano "perfeito" em 2022 conquistando todos os títulos disputados. No ano em questão, disputou 34 jogos, empatou sete e perdeu apenas um, além de ter feito 96 gols e sofrido apenas nove.

Em 2022, a Esquadrilha 07 conquistou os títulos do Carioca, Supercopa Carioca, Copa Rio e Copa Nike. Já no ano passado, a geração 2007 foi responsável por conquistar sete dos 24 títulos de Xerém, incluindo a Copa Rio, Copa Olaria, Taça Guanabara, Carioca e Supercopa Carioca. Em 2024, ganhou a Copa do Brasil, feito inédito na história da base do Fluminense, além do bi do Brasileirão.

A Esquadrilha 07 é a única geração que conquistou a Copa do Brasil e Brasileirão no mesmo ano. Entre os principais destaques estão o goleiro Gustavo Félix, que defendeu uma cobrança de pênalti na semifinal, o meia Riquelme e o atacante Isaque. Além disso, nomes como o atacante Matheus Reis, brasileiro nascido no México, já treina com o elenco profissional e já foi relacionado neste ano, mas ainda não estreou.