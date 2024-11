Germán Cano em treino pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Germán Cano em treino pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 06/11/2024 16:33

Rio - O Fluminense terá desfalques importantes para o jogo contra o Internacional, na próxima sexta-feira (8), em Porto Alegre, mas o técnico Mano Menezes tem um trunfo nas mangas: o centroavante Cano. O argentino foi o artilheiro tricolor nas últimas duas temporadas e vive um ano difícil, mas terá a chance de voltar a jogar como titular na ausência de Kauã Elias, suspenso, contra uma de suas vítimas favoritas.

Cano fez quatro gols em cinco jogos disputados contra o Internacional desde que chegou ao Fluminense em 2022. O time gaúcho é a sua terceira vítima favorita, junto com Corinthians, São Paulo, Volta Redonda e Audax. Somente o Flamengo, com sete gols sofridos, e o Olimpia, do Paraguai, com cinco, sofreram mais com o centroavante argentino.

O argentino foi titular apenas uma vez sob o comando do técnico Mano Menezes, na derrota por 1 a 0 diante do Atlético-GO, no dia 29 de setembro. Desde então foi utilizado em quatro jogos, saindo do banco em todas as ocasiões. Ao todo, foram 58 minutos em campo, com uma média de 14,5 por partida. Apesar da baixa minutagem, fez o gol da vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, em 22 de outubro.

Cano foi contratado pelo Fluminense em 2022. O centroavante argentino tem 90 gols, sendo apenas seis neste ano. Artilheiro do futebol brasileiro nos últimos dois anos e "Rei da América" em 2023, o camisa 14 sofreu com lesões e perdeu espaço nesta temporada. O Time de Guerreiros volta a campo na sexta-feira (8), às 19h (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão.