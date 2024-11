Mano Menezes em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 05/11/2024 14:20

Rio - Apesar da decisão de rescindir o contrato de Marcelo depois da polêmica envolvendo Mano Menezes, o Fluminense ainda não tem a continuidade do técnico com certa em 2025. De acordo com o portal "GE", a situação do comandante ainda será avaliada ao fim da temporada.

A permanência do Fluminense na Série A poderá pesar na situação e o trabalho do comandante é visto como positivo. Com o aproveitamento do técnico, o Tricolor estaria lutando por uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Mano foi contratado com o clube das Laranjeiras na última colocação com apenas seis pontos já na reta final do primeiro turno. Apesar das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, a recuperação no Brasileiro pesa em favor da permanência do técnico.

O contrato do comandante vai até o fim do ano e além de Mano Menezes, a permanência de alguns jogadores que tem vínculo no fim do ano como Diogo Barbosa, Felipe Melo e Manoel será avaliada ao término da temporada.