Mano Menezes em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 06/11/2024 08:00 | Atualizado 06/11/2024 08:35

Rio - Com o término de mais um rodada, o Fluminense viu o risco de rebaixamento aumentar no Campeonato Brasileiro. Após empatar em casa contra o Grêmio, o clube carioca agora tem 15% de risco de cair para a Série B. As informações são do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

Atualmente, a equipe carioca está na 14ª colocação, com 37 pontos. Faltando seis jogos para o fim do Brasileiro, o Fluminense precisa vencer os três jogos que tem no Maracanã, para espantar qualquer risco de rebaixamento.

O Atlético-GO e o Cuiabá estão praticamente rebaixados com 99% e 98% de risco. Em 18º lugar, a situação do Juventude também é muito difícil. Os gaúchos aparecem com 62%. Fora da zona de rebaixamento, o Bragantino vem em seguir com 46%. O Athletico-PR está no Z-4, mas tem um jogo a menos, por isso, aparece com 35%.

Ainda com mais risco que o Fluminense, o Criciúma tem 46%. Acima do clube carioca na tabela, o Vitória e o Corinthians têm 9%, o Grêmio aparece com 4%, e o Atlético-MG tem apenas 1% de possibilidades de queda.