Braithwaite já enfrentou o Fluminense três vezes nesta temporadaLucas Uebel / Grêmio

Publicado 17/11/2024 15:48 | Atualizado 17/11/2024 15:48

O atacante Braithwaite, do Grêmio, demonstrou surpresa com a briga do Fluminense para não ser rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão nesta temporada. O dinarmarquês afirmou que, pela forma como o Tricolor atuou nos jogos das oitavas de final da Libertadores contra o clube gaúcho , a posição do Tricolor na tabela o espanta.

"Como equipe, o Fluminense jogou bem. Por isso não entendo por que estão na parte de baixo da tabela. Porque o jogo que nos enfrentamos eles jogaram bem. Não vi outros jogos, mas contra nós jogaram bem", disse Braithwaite, em entrevista ao programa 'Bola da Vez', da 'ESPN'.

"Aqui não é como o Barcelona ou Real Madrid, que dominam todos os jogos. Qualquer jogo se pode ganhar, e por isso que acho que se um time tem uma mentalidade com confiança, pode chegar longe aqui no Brasil", completou.



Atualmente, a equipe comandada por Mano Menezes está em 15º na classificação, com 37 pontos. Porém, a situação está longe de ser tranquila. Isso porque o Athletico-PR derrotou o Atlético-MG, no último sábado, por 1 a 0, embolando ainda mais a briga na parte de baixo da tabela.

Com isso, uma vitória contra o Fortaleza, na próxima sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, se torna mais fundamental ainda para o Fluminense, que, além de buscar a permanência na Série A, almeja não terminar a competição com a sua pior pontuação nos pontos corridos.