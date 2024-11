Marquinhos em ação durante jogo do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 15/11/2024 18:32

Rio - O atacante Marquinhos dificilmente seguirá no Fluminense em 2025. Com contrato de empréstimo até o fim do ano, o camisa 77 não foi procurado pela diretoria tricolor para negociar sua permanência e deve voltar ao Arsenal-ING. A informação foi dada primeiramente pelo "ge".

Neste momento, a diretoria do Fluminense ainda não definiu nenhum planejamento para 2025 e quer manter o foco em permanecer na Série A. Mesmo assim, o clube não tem interesse em exercer a opção de compra de Marquinhos, que é superior a R$ 50 milhões e foge do orçamento do clube.

A possibilidade de Marquinhos permanecer não é totalmente descartada, já que o Flu pode tentar prorrogar o empréstimo junto ao Arsenal. Porém, isso não é considerado uma prioridade no momento.

Marquinhos chegou ao Fluminense no início do ano e colecionou boas atuações no primeiro semestre, principalmente na Libertadores. No entanto, perdeu espaço após a chegada de Mano Menezes. Com a camisa tricolor, marcou dois gols e deu duas assistências em 28 partidas.