Marcelo fez piada sobre a treta com Mano Menezes que o fez deixar o FluminenseReprodução

Publicado 14/11/2024 13:04

ter seu contrato com o Fluminense rescindido, Marcelo apareceu nas redes sociais brincando sobre seu desentendimento com o técnico Mano Menezes, que sacramentou sua saída do Tricolor. Em vídeo gravado com seu barbeiro, o lateral repetiu a frase que irritou o treinador. Rio - Quase duas semanas após, Marcelo apareceu nas redes sociais brincando sobre, que sacramentou sua saída do Tricolor. Em vídeo gravado com seu barbeiro,

não encosta em mim não. Qual foi? Cuidado com o meu ombro aí, por favor (risos)", disse o jogador. Marcelo ironiza frase dita ao técnico Mano Menezes em Fluminense x Grêmio, que causou a saída do jogador do clube carioca:



"Não encosta em mim, não. Cuidado com o meu ombro (risos)."



Marcelo disse algo parecido para Mano quando se preparava para entrar no jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão, no dia 1º de novembro, no Maracanã.

Marcelo disse algo parecido para Mano quando se preparava para entrar no jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão, no dia 1º de novembro, no Maracanã. Ele pediu ao treinador que "não encostasse nele para fazer média com a torcida". Na mesma hora, Mano empurrou o jogador e cancelou a substituição, mandando que ele retornasse ao banco.

Nos bastidores, o clima de Marcelo já não era dos melhores, e não só com Mano Menezes. O comportamento do lateral no dia a dia desagradava companheiros de time e funcionários do CT Carlos Castilho, que apoiaram a decisão do clube de rescindir o contrato.



Ídolo do Fluminense, Marcelo retornou ao clube no início do ano passado. Ao todo, entrou em campo 68 vezes, fez cinco gols e deu três assistências. Além de um Campeonato Carioca, conquistou dois títulos inéditos: a Libertadores da América e a Recopa Sul-Americana.