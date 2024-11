Torcida do Fluminense será determinante para o Fluminense na luta contra o rebaixamento - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 12/11/2024 18:54

Rio - O Fluminense conta com o apoio da torcida para escapar do rebaixamento. O Tricolor terá dois jogos seguidos no Maracanã, onde tem média de 36.717 torcedores, a segunda maior do século. No ano passado, quando viveu um ano mágico com as conquistas do Carioca e Libertadores, obteve uma média de 40.672 por jogo no estádio.

Na atual temporada, o Fluminense atuou 28 vezes como mandante no Maracanã. O Tricolor tem 50% de aproveitamento como mandante no Brasileirão, com seis vitórias, seis empates e quatro derrotas em 16 jogos. Os números ficam abaixo do desempenho no ano passado, quando venceu 22 de 32 partidas e teve 76% de aproveitamento.

Nos últimos cinco jogos do Brasileirão, o Fluminense terá três jogos no Maracanã: contra o Fortaleza, no dia 22; contra o Criciúma, dia 26; e por fim, diante do Cuiabá, em 4 de dezembro, pela penúltima rodada. Ou seja, ter um bom aproveitamento dentro de casa na reta final será determinante para a permanência na elite em 2025. Portanto, a torcida é fundamental.

Já no jogo contra o Fortaleza, o Fluminense vai ultrapassar a marca de 1 milhão de torcedores no Maracanã na temporada. Até o momento, 991.352 tricolores estiveram presentes nos duelos como mandante no estádio. No ano passado, o número total de torcedores presentes foi de 1.301.509.

Maiores médias do Fluminense no Maracanã no século:

1º - 2023: 40.672

2º - 2024: 36.717*

3º - 2022: 33.960

4º - 2010: 24.367

5º - 2008: 23.757

6º - 2009: 23.360

7º - 2007: 22.588

8º - 2017: 18.881

9º - 2019: 18.781

10º - 2005: 18.131