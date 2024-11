Fluminense luta contra o rebaixamento - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 10/11/2024 21:50

Rio - Na luta contra o rebaixamento, o Fluminense viu seu risco de queda aumentar novamente após a rodada do Brasileiro. Agora, o Tricolor, que antes tinha 15%, tem 20% de possibilidades de cair para a Série B. As informações são do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

Na última sexta-feira, o Fluminense foi derrotado pelo Internacional por 2 a 0, no Beira-Rio. O Tricolor não perdeu posições, mas viu alguns rivais diretos pontuarem com o Juventude, o Bragantino e o Corinthians. Com isso, o risco aumentou.

Atlético-GO e Cuiabá estão virtualmente rebaixados com 99% e 98%. Depois, aparece o Bragantino com 44%. Atrás na tabela, mas com um jogo a menos vem o Athletico-PR com 43%. Primeiro clube fora do Z-4, o Juventude tem 40%. Com risco maior que o Fluminense, o Criciúma aparece com 28%.

O Vitória tem os mesmos 20% do clube carioca. Depois da equipe baiana, o Grêmio aparece com 6%. Atlético-MG e Corinthians não se livraram totalmente, mas aparecem com 1% de risco de rebaixamento.