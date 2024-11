Torcida do Fluminense terá a missão de empurrar o time em dois duelos fundamentais no Brasileirão - Marina Garcia/Fluminense

Torcida do Fluminense terá a missão de empurrar o time em dois duelos fundamentais no BrasileirãoMarina Garcia/Fluminense

Publicado 10/11/2024 08:37 | Atualizado 10/11/2024 08:47

O primeiro confronto será contra o Fortaleza, no dia 22, às 21h30 (de Brasília). Apesar de ser um duelo difícil, já que o Leão está em terceiro lugar na tabela, e classificado para a Libertadores da próxima temporada, o Flu terá força máxima.

Além de contar com os retornos de Arias, Fábio, Felipe Melo, Ganso, Kauã Elias e Thiago Santos, que estavam suspensos, o clube carioca não terá novas baixas. Isso porque Manoel, Martinelli, Marquinhos, Samuel Xavier, Thiago Silva e o técnico Mano Menezes, pendurados pelo terceiro cartão amarelo, não foram advertidos contra o Internacional.

A atenção para eles, no entanto, deve ficar redobrada, pois, no dia 26, às 19h (de Brasília), o Fluminense encara o Criciúma, adversário direto na parte de baixo da tabela.

O Tricolor se manteve na 14ª posição, com 37 pontos, mesmo com sendo derrotado na 33ª rodada do Brasileirão. Caso consiga triunfar em seus dois próximos compromissos, o Flu conseguirá dar um salto enorme para não ser rebaixado um ano após conquistar a Libertadores.