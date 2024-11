Keno em ação na partida entre Fluminense e Internacional no Beira-Rio - Lucas Merçon/Fluminense

Keno em ação na partida entre Fluminense e Internacional no Beira-RioLucas Merçon/Fluminense

Publicado 08/11/2024 21:01

Porto Alegre - Repleto de desfalques, o Fluminense tentou se segurar em Porto Alegre, mas não conseguiu evitar a derrota para o Internacional pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (9), no Beira-Rio, a equipe de Mano Menezes pouco agrediu no campo de ataque e, mesmo se safando no primeiro tempo, viu o Colorado comandar o duelo diante de sua torcida e vencer por 2 a 0 com gols de Borré e Bruno Henrique, ambos na segunda etapa.

Com o resultado, o Tricolor permanece com 37 pontos e correndo risco de rebaixamento. O próximo compromisso será no dia 22, após a Data Fifa, contra o Fortaleza, no Maracanã.

O jogo

Ao todo, foram cinco desfalques na equipe titular e uma situação muito complicada para o técnico Mano Menezes. Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias e Kauã Elias foram suspensos no empate com o Grêmio, todos por terceiro cartão amarelo. O esquema mudou, com três volantes e pouca ligação, e Guga improvisado na ponta direita.



Em campo, na primeira etapa, 45 minutos de Internacional se impondo diante da torcida contra um Fluminense retraído e esperando espaços. Quando tinha para arrancar em contra-ataque, empilhava erros e devolvia a bola para o Colorado. A pressão foi enorme e isso fez com que Vitor Eudes, reserva de Fábio, aparecesse como peça fundamental.



O Inter cruzava, tabelava, pisava na área aproveitando erros de marcação e chegou a balançar a rede gol Borré aos 33 minutos, após cruzamento de Bruno Tabata. O VAR, no entanto, após revisão, indicou posição irregular do centroavante e o Fluminense foi salvo. Na reta final, Vitor Eudes fez grandes defesas e garantiu o 0 a 0 até o intervalo.

Não sustentou

Mano sacou Guga e voltou com Marquinhos na ponta direita em uma tentativa de agredir mais. Nada feito. O Colorado seguiu em cima e, justamente no setor marcou o primeiro. Este valeu. Bernábei balançou para cima de Samuel Xavier, cruzou e a bola desviou encobrindo Vitor Eudes. Borré apareceu para completar na segunda trave aos seis minutos do segundo tempo.



O Fluminense acordou no jogo aos 20 minutos, conseguiu equilibrar a posse de bola e ocupou mais o campo de ataque. A primeira chegada com perigo veio com Marquinhos, puxando para o meio e soltando uma bomba de longe para boa defesa de Rochet. Com as entradas de Serna e John Kennedy, Mano Menezes viu sua equipe pressionar em busca do empate.



Nos últimos minutos, o Tricolor foi para cima e quase empatou com John Kennedy, desviando cruzamento na primeira trave e parando em ótima defesa de Rochet. Marquinhos conseguiu criar outras boas situações nos acréscimos, mas ficou a sensação de que a reação saiu tarde.



Para esfriar qualquer tipo de tentativa, o Internacional subiu para o ataque e matou o confronto aos 49 minutos. Bernabéi chegou até a linha de fundo pela esquerda e cruzou para trás, na altura da marca do pênalti. A zaga do Flu não chegou e Bruno Henrique apareceu para tocar de primeira. A bola desviou em Manoel e morreu no fundo da rede.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 2 X 0 FLUMINENSE



Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 8/11 (sexta-feira), às 19h (de Brasília)

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Daniel Luís Marques e Luiz Alberto Andrini Nogueira



Gols: Borré 6'/2ºT e Bruno Henrique 49'/2ºT (INT)



Cartões amarelos: Bernabéi, Vitão e Bruno Gomes (INT); Bernal (FLU)



INTERNACIONAL: Rochet, Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabéi; Rômulo (Luis Otávio), Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho) e Alan Patrick; Wanderson (Gustavo Prado) e Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.



FLUMINENSE: Vitor Eudes, Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Diogo Barbosa; Bernal (Renato Augusto), Martinelli e Lima (Isaac); Guga (Marquinhos), Keno (Kevin Serna) e Cano (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes.