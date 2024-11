Mano Menezes em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 08/11/2024 08:00

Rio - O contrato de Mano Menezes com o Fluminense vai até o fim de 2024, porém, há uma renovação automática, caso o clube carioca termine entre os dez primeiros do Brasileiro. Para atingir uma pontuação condizente com as equipes que figuraram no G-10 nos últimos anos, o clube carioca teria que vencer todos os jogos que lhe resta até o fim da edição da Série A.

Atualmente, o Fluminense tem 37 pontos, caso vença os seis jogos até o fim do Brasileiro, o Tricolor fechará a competição com 55 pontos, o que deve ser suficiente para a equipe das Laranjeiras concluir a competição no G-10.

Na edição do ano passado, o décimo colocado foi o Fortaleza, que terminou o Brasileiro com 54 pontos, um a menos que o Fluminense terá se vencer todos os jogos. Em 2022, América-MG fez 53 pontos e concluiu a Série A na décima posição. Em 2021, o Santos conseguiu a pontuação de G-10 mais baixa dos últimos anos, ao concluir o torneio com 50 pontos.

Apesar de dificilmente obter essa marca, Mano Menezes é bem avaliado no Fluminense. Ele assumiu o clube carioca na lanterna da competição com apenas seis pontos. A permanência na Série A já será considerada uma avaliação que o seu trabalho no Tricolor foi bem feito.