Thiago Silva, capitão do Fluminense, ao lado de Alan Patrick do InternacionalLucas Merçon/Fluminense

Publicado 08/11/2024 21:30 | Atualizado 08/11/2024 21:36

O Fluminense segurou o quanto pôde o ataque do Internacional, mas não conseguiu pontuar no Beira-Rio pela 33ª rodada do Brasileirão. Com gols de Borré e Bruno Henrique, o Colorado venceu pelo placar de 2 a 0 e deixou o Tricolor preocupado ainda olhando de perto a zona de rebaixamento. Veja abaixo os melhores momentos da partida.

Com o resultado, o Tricolor permanece com 37 pontos e correndo risco de rebaixamento. O próximo compromisso será no dia 22, após a Data Fifa, contra o Fortaleza, no Maracanã.