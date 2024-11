Marquinhos em ação na derrota do Fluminense para o Internacional - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 08/11/2024 21:55

Rio - Retraído e inofensivo, o Fluminense não conseguiu performar bem nesta sexta-feira (9) e perdeu para o Internacional fora de casa pela 33ª rodada do Brasileirão . Colocado no segundo tempo para tentar dar criatividade ao time pelo lado direito, o atacante Marquinhos lamentou o resultado e falou em mais cinco finais na luta contra o rebaixamento.

"A gente sabia da dificuldade que seria o jogo. A gente fez uma semana muito boa de treinamento e, infelizmente, o resultado não foi o que a gente queria, que era sair daqui com os três pontos. É complicado, mas agora é levantar a cabeça, que a gente tem cinco finais e temos que sair o mais rápido possível dessa situação", disse, ao "Premiere".

Marquinhos entrou no lugar de Guga, que foi escalado na ponta direita de forma improvisada devido ao desfalque de Jhon Arias e para segurar o lado esquerdo do Inter. O lateral não teve boa atuação. O atacante, por sua vez, foi bem e responsável pelas chances criadas no fim.

Com a derrota no Beira-Rio, o Fluminense estacionou nos 37 pontos e segue correndo risco de rebaixamento, podendo entrar no Z-4 ao fim da rodada. O próximo duelo será no dia 22, após a Data Fifa, com o Fortaleza, no Maracanã.