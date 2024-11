Thiago Silva em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 10/11/2024 14:24

Rio - De volta ao Fluminense após mais de um mês lesionado por conta de um problema no calcanhar esquerdo, o zagueiro Thiago Silva, de 40 anos, não impediu a oscilação da defesa do Tricolor nas últimas rodadas. O clube carioca sofreu seis gols nos quatro últimos jogos pelo Brasileiro.

O defensor participou de dois. Ele esteve em campo no empate contra o Grêmio e na derrota para o Internacional. Foram dois gols sofridos em cada um dos jogos diante dos adversários gaúchos.

Antes do retorno do zagueiro, o Fluminense sofreu dois gols na derrota para o Vitória por 2 a 1, em Salvador, e conseguiu passar em branco na vitória sobre o Athletico-PR, a única na atual sequência, no Maracanã, em jogo atrasado do primeiro turno.

O Fluminense teve duplas de zagas diferentes na maioria destas partidas. Manoel e Thiago Santos jogaram contra Vitória e Athletico-PR. Contra o Grêmio, Thiago Silva foi titular ao lado do seu xará. Com a suspensão do ex-jogador do Palmeiras, o Monstro fez dupla com Manoel na última sexta, contra o Colorado.