Em 2024, Terans entrou em campo 15 vezes, fez um gol e deu uma assistência - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Em 2024, Terans entrou em campo 15 vezes, fez um gol e deu uma assistênciaMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 12/11/2024 21:30

Rio - Pouco utilizado, David Terans fez uma publicação misteriosa nesta terça-feira (12) nas redes sociais. O jogador, de 30 anos, publicou uma foto do treino no CT Carlos Castilho, com uma legenda que gerou uma repercussão entre os torcedores.

"Confio em mim mesmo, o resto é história. Blá, blá, blá", escreveu o jogador.

Terans custou R$ 14 milhões e foi a segunda maior contratação do Fluminense na temporada. O jogador atuou em 17 partidas, fez um gol e deu uma assistência. Porém, o meio-campista uruguaio ainda não recebeu oportunidades desde a chegada de Mano Menezes.

A última partida de Terans pelo Fluminense foi no dia 30 de junho, sob o comando do interino Marcão, logo após a demissão do técnico Fernando Diniz. Desde então ficou no banco de reservas e, as vezes, fora dos relacionados por opção técnica.