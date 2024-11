Jhon Arias em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 12/11/2024 08:00

Rio - O desejo do Cruzeiro pela contratação de Jhon Arias é realmente grande, porém, o Fluminense dificilmente negociará o colombiano com equipes do futebol brasileiro. De acordo com informações do portal "Trivela", que foram confirmadas pelo Jornal O Dia, o Tricolor só liberaria o craque para a Raposa pelo valor de R$ 600 milhões, multa de Arias para clubes do país.

"Nós não vamos confirmar nenhuma movimentação no mercado de transferências neste momento, porque o Cruzeiro está totalmente focado em cumprir os objetivos desta reta final de temporada e temos completa confiança no nosso elenco atual. Mas, para nós, é motivo de satisfação poder acompanhar via imprensa sempre o nome de grandes atletas relacionados ao Cruzeiro, como foi o caso do Gabigol, Arias, entre outros", afirmou Alexandre Mattos, dirigente do Cruzeiro, no último domingo.

Além da falta de interesse do Fluminense, o próprio Arias deseja atuar no futebol europeu na próxima temporada. Por enquanto, o Galatasaray, da Turquia, que quase chegou a um acordo com o Tricolor na última janela de transferências, continua sendo o destino provável do colombiano.

Jhon Arias chegou ao Fluminense em 2021 e se tornou ídolo do clube carioca, conquistando uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Estaduais. Ele tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2026.