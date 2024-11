Jhon Arias desfalcou o Fluminense em 11 partidas no Brasileirão em 2024 - Lucas Merçon/Fluminense FC

Jhon Arias desfalcou o Fluminense em 11 partidas no Brasileirão em 2024Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 09/11/2024 08:39 | Atualizado 09/11/2024 08:41



O desfalque de Jhon Arias, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, voltou a ser sentida pelo Fluminense. Com a derrota para o Internacional, por 2 a 0, na última sexta (8), pelo Brasileirão , o Tricolor continua sem saber o que é vencer na ausência do jogador em campo.

Ao todo, foram 11 partidas feitas, com oito derrotas e três empates. Grande parte dos confrontos foram quando o colombiano estava com sua seleção para a disputa da Copa América, entre junho e julho. O período é considerado o ponto mais crítico do clube carioca na temporada, quando chegou a ficar na lanterna da competição, culminando na demissão de Fernando Diniz.

Os números negativos também se incluem na produção ofensiva. O Fluminense só balançou a rede três vezes sem um de seus principais jogadores.

Em uma temporada para esquecer do Tricolor, o atacante é um dos únicos titulares que se salvam em 2024. Ele é o artilheiro da equipe no ano, com 13 gols. Além disso, é o segundo principal garçom da equipe, com oito assistências, ficando atrás somente de Ganso, com nove.

Veja os jogos do Fluminense sem Jhon Arias no Brasileirão

11/06/2024 - Botafogo 1 x 0 Fluminense

15/06/2024 - Fluminense 1 x 2 Atlético-GO

19/06/2024 - Cruzeiro 2 x 0 Fluminense

23/06/2024 - Fluminense 0 x 1 Flamengo

27/06/2024 - Fluminense 0 x 1 Vitória

30/06/2024 - Grêmio 1 x 0 Fluminense

04/07/2024 - Fluminense 1 x 1 Internacional

07/07/2024 - Fortaleza 1 x 0 Fluminense

11/07/2024 - Criciúma 1 x 1 Fluminense

17/08/2024 - Fluminense 0 x 0 Corinthians

08/11/2024 - Internacional 2 x 0 Fluminense