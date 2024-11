Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/11/2024 14:20

Rio - Com a decepção da temporada de 2024 e a possibilidade do Botafogo, que tem seu futebol administrado por John Textor faturar os títulos do Brasileiro e da Libertadores, os torcedores do Fluminense têm debatido nas redes sociais a possibilidade do clube carioca tornar seu futebol administrado por uma SAF.

Duas opiniões minhas sobre a possível SAF do Fluminense:



1- Mário dificilmente vai arranjar um investidor que não esteja disposto a ter quase (ou todo) o controle do clube



2- Não pensem vocês que o Flu vai virar uma potência e que os títulos virão naturalmente. O buraco é fundo — Marcus Vinicius (@Viniciusrs22) November 13, 2024

montar um time competitivo, simples assim. o Fluminense não vai falir se não virar SAF, tanto que o projeto da venda não é nem sequer pra esse ano ou pro começo do ano que vem, vai ser no meio/final



e nem é com o investidor tendo poder total do clube, diferente de vcs. — math (@mathffc_) November 13, 2024 Sou completamente contra o Fluminense vira Saf, mas infelizmente vai virar Saf a partir do ano que vem — Rafael Marquezinne (@RMarquezinne) November 13, 2024

A situação divide muitas opiniões, alguns torcedores acreditam que por conta das dívidas que o Fluminense tem e pela receita de rivais como Flamengo e dos clubes paulistas, o Tricolor não conseguirá competir pelos principais títulos nos próximos anos sem um investimento extra.

No entanto, alguns torcedores relembram a temporada vitoriosa do ano passado, quando o Tricolor mesmo sem investimentos considerados altos, conseguiu conquistar a Libertadores. As categorias de base de Xerém também foram bastante citadas no debate.

O presidente Mário Bittencourt já abordou em alguns momentos a possibilidade do Fluminense transformar o seu futebol em SAF, porém, sempre de forma bastante cautelosa. O mandatário afirmou que já havia conversado com possíveis investidores.