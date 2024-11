Matheus Reis em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Divulgação / Fluminense FC

Publicado 13/11/2024 18:28

Rio - O Fluminense ganhou o reforço de uma promessa das categorias de base para a reta final do Brasileirão. Recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, o jovem mexicano Matheus Reis, de 17 anos, retornou às atividades com o elenco principal no CT Carlos Castilho.

Matheus Reis é apontado como uma das grandes joias dos chamados "Moleques de Xerém". O atacante faz parte da geração que venceu a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro sub-17 deste ano, que chamou atenção no cenário nacional.

O jogador chegou a ser citado em uma lista feita pelo jornal britânico "The Guardian" como um dos melhores do mundo na categoria sub-17. Além dele, Riquelme Felipe, também do Fluminense, Estêvão, do Palmeiras, e Gabriel Carvalho, do Internacional foram listados.

Campeão sul-americano Sub-17 com o Brasil em 2023, quando ainda com 16 anos, Matheus Reis foi convocado pela primeira vez na atual temporada pela seleção do México para o time sub-18.