Jhon Arias em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 14/11/2024 07:30 | Atualizado 14/11/2024 07:43

Rio - O Fluminense pode não ter interesse na negociação de Jhon Arias para o Cruzeiro, porém, de acordo com informações do jornalista Thiago Fernandes, da TV Band Minas, a possibilidade é real. Tudo isso, porque o colombiano deseja uma transferência para o clube mineiro e irá informar em breve ao clube carioca.

Jhon Arias estaria ainda magoado com o presidente Mário Bittencourt por não ter sido negociado pelo Fluminense na janela de transferências do meio do ano. O colombiano tinha uma proposta do Galatasaray. O clube da Turquia, inclusive, deve fazer mais uma proposta pelo colombiano no começo de 2025.

As partes tinham um acordo de liberação para o futebol europeu com qualquer proposta acima de 10 milhões de euros para mercados que Jhon Arias desejaria ir. Porém, com a luta do Fluminense contra o rebaixamento e a perda de Alexsander e André na janela de transferências, Mário Bittencourt não permitiu a saída do craque.

Apesar do possível desejo de Arias, o Fluminense não pretende liberar o colombiano para nenhum clube brasileiro a não ser que seja desembolsado o valor da multa do meia-atacante que é de R$ 600 milhões. Ele tem contrato até o fim de 2026.