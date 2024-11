Felipe Alves poderá estrear pelo Fluminense no dia 18, pelo Campeonato Carioca - Lucas Merçon/Fluminense

Felipe Alves poderá estrear pelo Fluminense no dia 18, pelo Campeonato CariocaLucas Merçon/Fluminense

Publicado 15/11/2024 21:58

Rio - O goleiro Felipe Alves deve deixar o Fluminense ao fim da temporada. Segundo o site "ge", o jogador de 36 anos está analisando proposta de outras equipes e não deve seguir no clube em 2025.

LEIA MAIS: Mano Menezes pode ter todos os jogadores do Flu à disposição após data Fifa

Felipe Alves perdeu espaço ao longo da temporada e viu Vitor Eudes ocupar o posto de reserva imediato de Fábio. O goleiro, que disputou apenas três jogos pelo clube carioca, tem o desejo de ser mais aproveitado e por isso deve optar pela saída.

Com contrato até 31 de dezembro, Felipe Alves não foi procurado pelo Fluminense para negociar renovação. O goleiro não tem pressa para decidir seu futuro e quer esperar o fim do Brasileirão para não tirar o foco do clube, que tem o objetivo de permanecer na Série A.

Felipe Alves chegou ao Fluminense no início do ano, sem custos, após o fim de seu contrato com o São Paulo.