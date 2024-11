Mano Menezes em ação durante treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 15/11/2024 12:00

Rio - Técnico do Fluminense , Mano Menezes espera contar com todo o elenco à disposição para enfrentar o Fortaleza, na sexta-feira (22), após a data Fifa, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A única dúvida é o zagueiro Ignácio.