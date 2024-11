Fluminense de Mano Menezes tem três jogos em casa e dois fora nas últimas rodadas do Brasileirão - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 16/11/2024 15:22

O elenco do Fluminense tem cinco rodadas para fugir do rebaixamento e também para não ficar marcado com a pior campanha do clube nos pontos corridos do Brasileirão. Para isso, precisará conquistar nove pontos, dos 15 em jogo, com um aproveitamento de 60%.



Presente em todas as edições dos pontos corridos, o Tricolor tem como pior desempenho de pontos em três edições em que somou 45 pontos. Isso aconteceu em 2006, 2008 e 2018.



Coincidentemente, esse é considerado o número mágico para se manter na Série A sem depender de outros resultados. E, para isso, seriam necessários mais oito pontos.



Com três jogos em casa, contra Fortaleza, Criciúma e Cuiabá, o Fluminense tem a possibilidade de superar os 45 apenas com os jogos no Maracanã. E ainda jogará fora contra Athletico-PR e Palmeiras, na última rodada.



Entretanto, diante do desempenho nesta temporada, também não será surpresa se o Tricolor não alcançar a pontuação, o que fará com que 2024 fique isolado como a sua pior campanha no Brasileirão.