Ao todo, Diogo Barbosa entrou em campo 64 vezes, fez um gol e deu três assistências pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 17/11/2024 10:00 | Atualizado 17/11/2024 10:02

Rio - O Fluminense enxerga a renovação de Diogo Barbosa como uma das prioridades para a próxima temporada. O lateral-esquerdo é titular absoluto no time comandado pelo técnico Mano Menezes.

O desejo, porém, ainda não evoluiu para propostas oficiais, segundo o site 'ge'. A discussão sobre renovações no clube dependerá do futuro no Campeonato Brasileiro, já que um eventual rebaixamento afetaria a capacidade de investimento do Tricolor.



Sendo assim, questões contratuais só serão debatidas a fundo após o término da competição nacional.



Ao todo, o camisa 6 entrou em campo 64 vezes, fez um gol e deu três assistências pelo clube.

Agenda e situação na tabela

O próximo compromisso do Fluminense será sexta-feira (22), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Atual 15º colocado, o Tricolor soma a mesma pontuação do Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento: 37.