Flamengo e Vasco fazem o segundo jogo no próximo sábado (23), às 10h (de Brasília), na Gávea - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 17/11/2024 13:04 | Atualizado 17/11/2024 13:15

Rio - Flamengo Vasco empataram em 1 a 1 no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca Sub-17 neste domingo (17), no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. O Cruz-Maltino abriu o placar com Pedro Augusto de pênalti. Porém, Lucas Vieira empatou para o Rubro-Negro na reta final do jogo.

A partida de volta para definir o campeão acontecerá no próximo sábado (23), às 10h (de Brasília), na Gávea.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi sem emoção. Porém, os 45 minutos finais acabaram sendo mais movimentados. Aos 15 da segunda etapa, Juninho foi derrubado por Christian dentro da área. O atacante Pedro Augusto foi o encarregado da cobrança de pênalti e abriu o placar para o Vasco.

Porém, aos 36, o Flamengo chegou ao empate em um lindo gol. Após finalização bloqueada de Jhefinho, Lucas Vieira aproveitou a sobra e acertou um belo chute de fora da área.

Confusão

Logo após o Fla balançar as redes, uma confusão começou entre jogadores e membros das comissões técnicas das equipes. O motivo, segundo a transmissão da 'Vasco TV', foi que atletas rubro-negros chutaram a bandeirinha do Gigante da Colina na marca de escanteio na comemoração do gol.



O desentendimento, que paralisou o duelo por oito minutos, gerou a expulsão de Wanderson e Lucas Vieira, autor do tento, pelo lado do Flamengo, enquanto Juninho e Bruno André foram advertidos com o cartão vermelho no Vasco.