Philippe Coutinho fez somente um jogo completo desde que chegou ao Vasco Leandro Amorim / Vasco

Publicado 17/11/2024 11:01

Rio - O Vasco trabalha e torce pela recuperação total de Philippe Coutinho nesta data Fifa para a reta final da temporada em busca de uma vaga na Libertadores de 2025. Uma das contratações mais badaladas da última janela de transferências, o camisa 11 fez somente um jogo completo desde que chegou.

De resto, o meio-campista entrou em campo outras 12 vezes, sendo seis como titular, e fez dois gols. Na ocasião, a equipe comandada pelo técnico Rafael Paiva empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, em São Januário, em duelo que culminou na eliminação do Cruz-Maltino na semifinal da Copa do Brasil.

Ele sofre com problemas musculares e, até agora, não conseguiu engatar, de fato, uma sequência entre os 11 iniciais. No total, já foi desfalque em nove partidas.



Ele sofre com problemas musculares e, até agora, não conseguiu engatar, de fato, uma sequência entre os 11 iniciais. No total, já foi desfalque em nove partidas.

"Coutinho treina igual um cavalo, se mata de treinar. As pessoas passam as métricas de intensidade e volume para ser poupado, e ele pede para treinar mais. Até por isso se machuca. Acha que tem que treinar o tempo inteiro e está numa cobrança anormal", declarou o presidente do clube carioca, Pedrinho, na quinta-feira (14).

"É injusto. A dedicação e respeito dele são enormes. Meu desejo é de que ele relaxe um pouco, está carregando um mundo nas costas. É igual a mim: quer consertar 40 anos de Vasco sem ter culpa de nada", complementou.

Sonho da Libertadores





Neste momento, o Vasco ocupa a 9ª posição, com 43 pontos. São quatro de desvantagem para o Cruzeiro, primeiro time dentro do G-7.



O camisa 11 pode ser peça importante para que o Gigante da Colina alcance a zona de classificação para o torneio continental do ano que vem. Neste momento, o Vasco ocupa a 9ª posição, com 43 pontos. São quatro de desvantagem para o Cruzeiro, primeiro time dentro do G-7. Caso o Botafogo e o próprio Cruzeiro vençam as finais da Libertadores e da Sul-Americana, respectivamente, serão nove vagas em aberto via Campeonato Brasileiro.

Agenda

O próximo compromisso do Cruz-Maltino será contra o Internacional, quinta-feira (21), às 20h (de Brasília), em São Januário.



Na sequência, terá pela frente: Corinthians (fora), Atlético-GO (casa), Atlético-MG (casa) e Cuiabá (fora).