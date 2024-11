Pelo Vasco, nesta temporada, Rayan entrou em campo 31 vezes, fez dois gols e deu uma assistência - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 15/11/2024 13:00

Rio - Atacante do Vasco , Rayan desperta o interesse de John Textor, dono da SAF do Botafogo . Presidente do Cruz-Maltino, Pedrinho confirmou que negociações estão em andamento com o norte-americano, mas fez uma ressalva.

"A proposta é do Textor para um time de fora. É um dos pedidos, se acontecer, que ele não vá para o Botafogo", declarou o dirigente em entrevista coletiva.O garoto de 18 anos é considerado uma das principais joias das categorias de base do Gigante da Colina.Além do Glorioso, John Textor também tem participação no Lyon, da França, no RWD Molenbeek, da Bélgica, e no Crystal Palace, da Inglaterra - em relação a este último, o norte-americano busca vender sua parcela e adquirir um novo clube no país.