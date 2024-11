Vegetti é o artilheiro do Vasco nesta edição da Copa do Brasil, com seis gols - Thiago Ribeiro / AGIF / Estadão Conteúdo

Vegetti é o artilheiro do Vasco nesta edição da Copa do Brasil, com seis golsThiago Ribeiro / AGIF / Estadão Conteúdo

Publicado 14/11/2024 18:51

Rio - O Vasco decidiu deixar para discutir a renovação de Vegetti somente após o Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino já sinalizou aos representantes do jogador que topa fazer ajustes em seu contrato, mas só retomará as conversas em dezembro. A informação foi dada primeiramente pelo "ge".

LEIA MAIS: Vasco não deverá manter Rafael Paiva no comando em 2025

Internamente, Vegetti é um dos atletas mais valorizados pelo Vasco e o clube entende que ele merece melhorias em seu contrato. Além disso, é de interesse mútuo que ele fique no clube por mais tempo. O atacante, inclusive, manifestou ao presidente Pedrinho que tem o desejo de se aposentar em São Januário.

Porém, o Vasco não tem pressa para acertar o novo vínculo, já que está seguro em relação à permanência de Vegetti. O argentino tem contrato até o fim de 2025, com cláusula de renovação por mais um ano se ele atuar em 60% dos jogos no ano que vem.



Desde que chegou ao Vasco, Vegetti se tornou um dos líderes da equipe. Em 70 jogos, o Pirata já balançou as redes 30 vezes.