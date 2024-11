Pedrinho é o presidente do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Pedrinho é o presidente do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 13/11/2024 21:30

Rio - O Vasco contratou a empresa Joll RCH Corretora de Seguros de Vida para a SAF. A nova parceira tem como sócio-diretor e fundador Christiano Campos, que foi eleito conselheiro do clube na chapa de Pedrinho e é um dos grandes aliados políticos do presidente do Cruz-Maltino.



A corretora foi contratada há cerca de um mês e, por questões de estatuto, tem seu serviço prestado de forma gratuita - um conselheiro não pode ter no clube uma fonte de renda. Assim, sendo um braço da atual gestão do Vasco.

A Joll RCH é a responsável por estudo de mercado, com chancela para apresentação de proposta e de cotação de serviços de seguros à SAF. As informações são do "ge".

Christiano Campos não possui cargo na atual diretoria do Vasco, mas é um dos fundadores do grupo político "Sempre Vasco", que teve Pedrinho como candidato e outros ídolos como parceiros, como Edmundo e Felipe.