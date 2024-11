Técnico Rafael Paiva terá chance de sequência de jogos em casa para alavancar o time no Brasileiro - Matheus Lima / Vasco

Técnico Rafael Paiva terá chance de sequência de jogos em casa para alavancar o time no BrasileiroMatheus Lima / Vasco

Publicado 12/11/2024 07:30 | Atualizado 12/11/2024 07:49

Rio - Mesmo sem ter sua presença garantida em 2024, o treinador do Vasco, Rafael Paiva, poderá ajudar o clube carioca na resolução da situação envolvendo Luca Orellano. De acordo com informações da "Super Rádio Tupi", o técnico irá entrar em contato com o argentino para tentar convencê-lo a disputar a temporada do ano que vem pelo clube carioca.

O jogador, de 24 anos, não tem mais compromissos com o Cincinnati, equipe dos Estados Unidos, após o fim da temporada na MLS. Apesar disso, no empréstimo alinhado com o Vasco, o time norte-americano ainda poderá exercer a opção de compra do argentino avaliado em R$ 17 milhões.

O Vasco acertou a compra de Luca Orellano no começo de 2023, junto ao Velez por 3 milhões de dólares (algo em torno de R$ 15,8 milhões na cotação da época). Sem espaço com Ramón Díaz, treinado do clube carioca na época, o argentino pediu para ser negociado e acabou sendo emprestado à equipe norte-americana.

Pelo Cincinnati, Luca Orellano marcou 12 gols em 42 partidas neste ano e foi um dos maiores destaques de seu time na MLS. Ao todo, pelo Vasco, o argentino atuou em apenas 25 jogos e marcou duas vezes.