Nahuel Lousada é goleiro do LanúsDivulgação / Lanús

Publicado 12/11/2024 14:20

Rio - A temporada ainda não acabou, mas o Vasco já estaria de olho em 2024. De acordo com informações do jornalista argentino Uriel Iugt, o Cruz-Maltino fez uma proposta pela contratação do goleiro Nahuel Losada, de 31 anos, que defende o Lanús.

Os valores seriam de 2 milhões de dólares (algo em torno de R$ 11,54 milhões) por 80% dos direitos do argentino. Losada mudou de clube recentemente, tendo deixado o Belgrano para acertar com o Lanús por 1,2 milhões de dólares (cerca de R$ 6,92 milhões).

Nahuel Losada é um velho conhecido de Pablo Vegetti. Os dois atuaram juntos pelo Belgrano de 2020, quando o goleiro chegou, até o meio de 2023, quando o atacante foi contratado pelo Vasco para a disputa do Brasileiro do ano passado.

Para a posição, o Vasco conta com um jogador que é considerado um dos maiores destaques do elenco. O goleiro Léo Jardim, que é titular absoluto do gol cruz-maltino, desde a sua chegada no ano passado.