Rafael Paiva é o técnico do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 10/11/2024 09:21

O Vasco ligou o alerta no Brasileirão após a derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, no último sábado (9), pelo Brasileirão . Os resultados negativos recentes permitiram adversários se aproximarem do Cruz-Maltino, que sonha com uma vaga na Libertadores e abertura de um G9.

Nos últimos nove jogos na competição nacional, a equipe comandada por Rafael Paiva venceu apenas duas partidas - contra Cuiabá e Bahia, empatou três e perdeu quatro. O desempenho do clube carioca, que era elogiado por conseguir competir de igual para igual contra equipes superiores, caiu.

Fazer o mando prevalecer

Para abrir um G9, o Cruz-Maltino, que está em nono lugar, precisa que os rivais Botafogo e Flamengo vençam a Libertadores e a Copa do Brasil, respectivamente, e que o Cruzeiro conquiste a Sul-Americana.

Porém, com os tropeços recentes, o Corinthians se aproximou e está a dois pontos atrás dos cariocas na tabela.

Com três das últimas cinco rodadas do Brasileirão sendo em São Januário, o fator casa pode ser importante para o Vasco conseguir se classificar para a Libertadores, já que, fora de casa, o Gigante da Colina não está atuando bem - são dois meses sem vitória longe do Rio de Janeiro.