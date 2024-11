Vasco visitou o Fortaleza em maio, pela Copa do Brasil, mas saiu da capital cearense com um empate - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 09/11/2024 09:20 | Atualizado 09/11/2024 09:28

Rio - Com apenas o Brasileirão para disputar até o final da temporada, o Vasco , que está em nono lugar, mira uma classificação para a Libertadores. Porém, para seguir sonhando com a vaga na próxima edição da competição continental, a equipe comandada por Rafael Paiva precisará quebrar um tabu de 21 anos sem vencer o Fortaleza, adversário deste sábado (9), às 19h (de Brasília), como visitante.

O último triunfo vascaíno aconteceu no dia 28 de junho de 2003, pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Cruz-Maltino derrotou o Leão por 1 a 0, com gol de Marcelinho Carioca.



Desde então, foram mais sete jogos entre as equipes na capital cearense, com cinco empates e três derrotas.

Distância para o G6 é grande

11 pontos separam o Vasco do São Paulo, o primeiro time que abre a zona de classificação para a Libertadores. No entanto, o Gigante da Colina tem algumas situações que podem favorecer.

Se o Atlético-MG vencer a Libertadores e a Copa do Brasil, um G7 irá se abrir, e o clube carioca está a três pontos atrás do Bahia, sétimo colocado.

Caso os rivais Botafogo e Flamengo derrotem o Galo na final das duas competições, respectivamente, o G6 irá virar G8.

Um G9 acontece se, junto com o Glorioso e o Rubro-Negro, o Cruzeiro conquiste a Sul-Americana. Com isso, o Vasco, que está em nono, estará se classificando para a fase preliminar do torneio continental.

Veja o desempenho do Vasco como visitante contra o Fortaleza

Fortaleza 4x2 Vasco - Campeonato Brasileiro de 2005

Fortaleza 1x1 Vasco - Campeonato Brasileiro de 2006

Fortaleza 1x1 Vasco - Série B de 2009

Fortaleza 1x1 Vasco - Campeonato Brasileiro de 2019

Fortaleza 3x0 Vasco - Campeonato Brasileiro de 2020

Fortaleza 2x0 Vasco - Campeonato Brasileiro de 2023

Fortaleza 0x0 Vasco - Copa do Brasil de 2024