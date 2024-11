Pablo Galdames em treino do Vasco - Divulgação / Vasco

08/11/2024

Vasco nos últimos jogos. O volante recebeu mais minutos com o técnico Rafael Paiva após chegar a um acordo com o clube para derrubar uma cláusula de renovação automática prevista em seu contrato, como informado primeiramente pelo jornalista José Tomáz Fernandes. Rio - Após um período sem oportunidades, Pablo Galdames voltou a ser aproveitado pelonos últimos jogos. O volante recebeu mais minutos com o técnico Rafael Paiva após chegar a umprevista em seu contrato, como informado primeiramente pelo jornalista José Tomáz Fernandes.

Pela cláusula, o Vasco seria obrigado a renovar por mais um ano com Galdames caso ele disputasse metade dos jogos na temporada. Como o atual vínculo vai até dezembro, a extensão faria com que o chileno ficasse com contrato até o fim de 2025.

abriu negociações com a Universidad de Chile para a próxima temporada. Ao todo, o Vasco fechará o ano de 2024 com 61 jogos disputados. Até o momento, Galdames atuou em 27 partidas. Nos últimos dias, o chileno

Galdames chegou ao Vasco no início da temporada vindo do Genoa, da Itália, como investimento feito ainda pela 777 Parnters, empresa que, na época, controlava a SAF.