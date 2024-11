Philippe Coutinho na reapresentação do Vasco no CT Moacyr Barbosa, no dia 6/11 - Matheus Lima/Vasco

Publicado 07/11/2024 21:14

Rio - O Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Fortaleza, neste sábado (9), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desfalque contra o Botafogo, Philippe Coutinho fica à disposição de Rafael Paiva. Já o francês Payet será ausência no duelo.

O meia sentiu um incômodo na coxa esquerda na reapresentação do elenco, na quarta-feira, um dia após a derrota por 3 a 0, e não viaja com o elenco. Ele foi substituído ainda no intervalo no clássico.

A grande novidade da lista é o retorno do meia Paulinho após dez meses de recuperação por ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, ainda em janeiro, pelo Carioca. O jogador, no entanto, deve apenas integrar o grupo e se preparar para o retorno contra o Internacional.

Barrado contra o Botafogo por faltar treino, Emerson Rodríguez volta a ficar à disposição de Rafael Paiva.