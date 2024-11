Robert Rojas deverá deixar o Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 08/11/2024 11:31

Rio - O elenco do Vasco deverá ter mudanças para a próxima temporada, porém, uma é praticamente certa. O zagueiro Robert Rojas, de 28 anos, dificilmente terá seu contrato renovado, e com isso, tem boas possibilidades de voltar ao River Plate no ano que vem. As informações foram dadas em primeira mão pelo "GE" e confirmadas pelo Jornal O Dia.

Rojas chegou ao Vasco a pedido de Ramón Díaz, após a negociação não ter dado certo no ano passado. No entanto, jamais se firmou como titular. No total entrou em campo em 15 jogos e não fez nenhum gol.

Em seu contrato de empréstimo junto ao River Plate havia um acordo que o Vasco seria obrigado a efetuar a compra, caso o zagueiro cumprisse algumas metas, o que não vai acontecer. O Cruz-Maltino também não tem interesse em sua continuidade.

Outros jogadores que não vem tendo muito espaço no clube carioca podem ser negociados. Um deles é o volante Pablo Galdames, de 27 anos, que tem contrato até o fim do ano. Além dele, o atacante Rossi também tem boas chances de ser negociado.