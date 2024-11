Nesta edição da MLS, Evander teve 34 participações em gols em 28 rodadas - Divulgação / MLS

Publicado 06/11/2024 18:19 | Atualizado 06/11/2024 19:17

Rio - Destaque nos Estados Unidos, Evander, cria do Vasco , comentou sua saída definitiva do clube em 2019 e revelou que não descarta retornar no futuro. Além disso, ressaltou o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira.