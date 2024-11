João Victor - Leandro Amorim/ Vasco

Rio - O Vasco não atingiu as expectativas e não conseguiu competir no clássico contra o Botafogo, nesta terça-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino foi dominado do início ao fim, sofreu dois gols em menos de 15 minutos e ficou comprometido após a expulsão do zagueiro João Victor na reta final do primeiro tempo.

O técnico Rafael Paiva lamentou a falta de competitividade do Vasco no clássico. O treinador evitou culpar a expulsão do zagueiro pela derrota e pediu uma mudança de postura. Entretanto, é a segunda vez que João Victor recebe cartão vermelho contra um rival no Brasileirão. No primeiro turno, ele recebeu o vermelho direto quando o Cruz-Maltino perdia por 3 a 1.

"Ele sabe (sobre o problema das expulsões). Conversamos muito e tem consciência disso. É um jogador que gosta do jogo ofensivo, que sai muito do centro porque conduz a bola e isso é importante para a gente. Ele quebra a linha conduzindo e que conecta passe para frente (...) Mas depois que toma dois gols, qualquer erro nos deixa mais exposto. Em algum momento, ele oscilou mais que os outros", lamentou o treinador.

Foi o quarto cartão vermelho de João Victor pelo Vasco. Além dos clássicos contra Flamengo e Botafogo, o jogador também foi expulso contra Água Santa e Athletico-PR na Copa do Brasil. Sem o zagueiro, o Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (9), às 19h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Castelão, pela 33ª rodada do Brasileirão.