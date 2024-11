Rayan em treino do Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 06/11/2024 16:10

Rio - O atacante do Vasco, Rayan, de 18 anos, entrou na mira de mais um clube europeu. De acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, o Barcelona está de olho na contratação do jovem, que também tem outros clubes interessados, como o Lyon, administrado por John Textor.

O jornalista citou outros clubes que já haviam sido citados em outras oportunidades como Porto, Milan e o Lyon, que já negocia com o Vasco. Outra equipe citada por Ekrem foi o Newcastle, da Inglaterra.

Administrado por John Textor, o clube francês ofereceu 14 milhões de euros (R$ 86 milhões na cotação atual) por Rayan. As partes seguem negociando e não há um acordo pela transferência do jovem.

Rayan ganhou suas primeiras oportunidades na equipe profissional em 2023, mas somente neste ano começou a ter mais destaque. São 24 partidas, dois gols e uma assistência na temporada. Ele tem contrato até o fim de 2025 e com isso, o Cruz-Maltino pode apressar sua negociação.