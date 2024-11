Rayan é uma das principais joias das categorias de base do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 04/11/2024 08:30 | Atualizado 04/11/2024 08:31

Rio - O Vasco negocia a venda do atacante Rayan com o Lyon, da França. O clube francês sinalizou uma oferta de 14 milhões de euros (R$ 86 milhões na cotação atual), mas ainda precisa abrir uma vaga para regularizar o brasileiro, já que atingiu o limite de estrangeiros permitidos no elenco. Com isso, o negócio está travado e as conversas seguem.

O entrave é sobre os primeiros passos de Rayan no futebol europeu. Segundo o "ge", o Lyon emprestaria o brasileiro para o RWD Molenbeek, da Bélgica, que também pertence ao grupo do empresário John Textor. Entretanto, o estafe do jogador considerou o negócio ruim em termos esportivos, já que o time belga foi rebaixado para a segunda divisão.

As partes seguem conversando e buscam um acordo. Além da venda, o Vasco também quitaria uma dívida de R$ 15 milhões com o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, referente à comissão que a empresa do dirigente teria direito a receber por intermediar a venda da SAF à 777 Partners, e alugaria o Nilton Santos para os próximos três anos, período em que São Januário ficará fechado para reforma.

O Vasco enfrenta o Botafogo nesta terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino é o nono colocado com 43 pontos e pode se aproximar do G-6, enquanto o Alvinegro é o líder com 64 pontos e segue na briga pelo título brasileiro.