Gabriel Pec é um dos principais jogadores do LA Galaxy nesta temporadaReprodução / Instagram

Publicado 02/11/2024 12:41

Ex-jogador do Vasco Gabriel Pec vive temporada ilumidada no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O camisa 11 balançou a rede mais uma vez na última sexta-feira (1), na vitória por 4 a 1 sobre o Colorado, com gol inusitado.

Causing problems in every backline



Gabriel Pec gives us the early lead in Game 2! pic.twitter.com/9NzCuXoFtx — LA Galaxy (@LAGalaxy) November 2, 2024

Além de marcar, o brasileiro deu uma assistência e ultrapassou o craque Lionel Messi em participações em gols nesta edição da MLS. No total, foram 32 do camisa 11 (17G e 15A), contra 31 do argentino (20G e 11A) - que ainda entrará em campo neste sábado (2), às 20h (de Brasília), diante do Atlanta United.

Com sua grande fase, o Cruz-Maltino já faturou mais de R$ 1,1 milhão. Isso porque há uma cláusula que obriga o clube estadunidense a pagar 10 mil dólares a cada gol de Pec. Ao todo, já foram 19 nesta temporada, além de 17 assistências. O acordo é válido até o 50º tento, o que pode render quase R$ 3 milhões aos cariocas.



O bom desempenho fez com que ganhasse prêmios individuais nos meses de abril, junho, julho e agosto. Ele também está entre os concorrentes para o "novato do ano" na liga norte-americana e disputará com Luis Suárez, do Inter Miami, e outro velho conhecido do torcedor: Luca Orellano, atualmente no Cincinatti.



Revelado pelo Vasco, Gabriel Pec foi vendido por US$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões na cotação da época) em janeiro. Promovido aos profissionais em 2019, disputou 179 partidas, marcou 26 gols e deu 14 assistências pelo Gigante da Colina.