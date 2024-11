Pablo Vegetti em treino pelo Vasco - Vasco / Matheus Lima

Publicado 01/11/2024 15:20

Rio - Vivendo sua temporada mais artilheira por um clube na carreira, Pablo Vegetti, de 35 anos, terá que melhorar sua média de gols nos últimos jogos da temporada para conseguir ao menos igualar a melhor marca de Germán Cano pelo clube carioca, feita em 2020. Naquela ocasião, o camisa 14 anotou 24 gols.

Atualmente, Vegetti entrou em campo em 47 jogos e fez 20 gols, sua média é de 0,42 gol por jogo. Caso ela seja mantida, o argentino ainda irá balançar as redes em mais três oportunidades até o fim do Brasileiro, caso jogue os sete jogos que restam, ficando assim, um gol atrás de Cano.

Para igualar o camisa 14, Vegetti terá que marcar pelo menos quatro gols nos últimos jogos da competição. Caso consiga fazer isso em sete partidas, o argentino precisaria ter uma média de 0,57 gol por confronto na reta final do Brasileiro.

A marca de Cano é a melhor de um atacante do Vasco nas últimas cinco temporadas. Em seu primeiro ano pelo clube carioca, o atual ídolo do Fluminense atuou em 51 jogos e balançou as redes em 24 oportunidades. Vegetti já superou a marca do camisa 14, em 2021, quando o também argentino fez 19 gols em 50 jogos pelo Cruz-Maltino.