Bandeira do Vasco em São JanuárioRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 31/10/2024 19:35 | Atualizado 31/10/2024 19:36

Rio - A arbitragem entre Vasco e A-CAP na Fundação Getúlio Vargas (FGV) será retomada. As partes tinham até está quinta-feira, 31 de outubro, para manifestarem se entraram em acordo, mas isso não aconteceu.

O Cruz-Maltino quer a rescisão do contrato de investimento e também do acordo de acionistas com a 777 Partners. O outro lado pede a retomada não só do controle como também do contrato que foi assinado em 2022. As informações foram dadas primeiro pelo "ge".

Panorama da SAF do Vasco

No mesmo dia, 15 de maio, a 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido em caráter liminar . Dessa forma, a decisão tirou o controle da SAF do Vasco das mãos da 777 Partners.

O futebol, então, passou a ser comandado pela associação. A 777 já tentou suspender a liminar, mas o pedido foi negado

Na época, o mandatário conversou com a A-CAP, seguradora que assumiu o controle da 777, e disse que ela não tem interesse em tocar o futebol do Cruz-Maltino. As partes, de acordo com ele, tiveram uma reunião e iniciariam a busca por um novo investidor para o Gigante da Colina.

E a mediação na FGV?

Para litígios judiciais entre Vasco e 777 Partners, está previsto em contrato arbitragem com mediação da FGV. Este processo, inclusive, já estava na escolha dos árbitros