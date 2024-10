Raphael Vianna chegou ao Vasco em julho deste ano - Reprodução/Vasco TV

Raphael Vianna chegou ao Vasco em julho deste anoReprodução/Vasco TV

Publicado 31/10/2024 17:07

Rio - A dívida da SAF do Vasco aumentou em cerca de R$ 350 milhões desde a criação da empresa. O CFO (Chief Financial Officer ou diretor financeiro) do Cruz-Maltino, Raphael Vianna, confirmou a informação em entrevista à VascoTV. Na conversa, ele ainda disse que um limite para o gasto do futebol deve ser implementado.

"Infelizmente, sim. Desde que a Vasco SAF foi criada, a dívida aumentou em cerca de R$ 350 milhões. São vários motivos: maior gasto do que receita; o pagamento dos juros das dívidas históricas; má gestão; não aproveitamento de todo potencial comercial do Vasco", disse Raphael Vianna.

"A receita do Vasco é muito menor do que ela deveria ser se você comparar pelo tamanho da torcida com relação aos outros clubes do Brasil. Existem dezenas de ações mapeadas que nós vamos implementar para aumentar essa receita e reduzir os custos, inclusive ter um limite para o gasto do futebol", completou.

Cenário do Vasco

Na semana passada, o Gigante da Colina anunciou que instaurou um processo formal de mediação junto aos credores , conduzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O objetivo é buscar um fluxo de caixa e evitar que as dívidas se acumulem e impeçam o clube de cumprir com suas obrigações financeiras a curto e médio prazo. Para isso, credores serão convocados para negociar formas de pagamentos mais acessíveis, além de descontos.