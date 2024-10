Dimitri Payet em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 31/10/2024 07:30 | Atualizado 31/10/2024 08:06

Rio - Destaque da vitória do Vasco sobre o Bahia por 3 a 2, na última segunda-feira, em São Januário, Ditrimi Payet, de 37 anos, estava mais alegre. O francês contou com a presença dos seus filhos e da sua esposa no Rio nos últimos dias. De acordo com informações do portal "GE", a situação fez com que a permanência do veterano no Cruz-Maltino seja mais provável.

Inicialmente, quando contratado, Payet tinha um acordo com o Vasco para que o clube carioca desembolsasse uma verba para que sua esposa e seus quatro filhos viessem ao Brasil de três em três meses. Porém, de acordo com o "GE", a 777 Partners não estava cumprindo o combinado. Tudo mudou quando Pedrinho assumiu o controle do Cruz-Maltino, e o Vasco recuperou o comando do futebol.

Mais feliz ao lado dos familiares, Payet conseguiu desempenhar um bom futebol e afirmou que deseja continuar no Vasco. Com contrato até junho de 2025, o francês vinha sendo questionado pelo rendimento considerado tímido nos últimos jogos pelo clube carioca. Além disso, a impossibilidade de atuar ao lado de Philippe Coutinho vinha pesando.

Na partida contra o Bahia, o apoiador conseguiu um feito que não alcançava há mais de dois anos. Desde abril de 2022, o veterano não anotava dois gols na mesma partida. No dia 20 de abril de 2022, Payet marcou duas vezes na vitória do Olympique de Marselha sobre o Nantes por 3 a 2 pelo Campeonato Francês.

No Cruz-Maltino desde o meio do ano passado, Payet atuou no total em 52 partidas, fez sete gols e deu dez assistências. O veterano é um dos principais nomes do atual elenco ao lado de Philippe Coutinho.