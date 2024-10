Puma Rodríguez vive boa fase no Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 29/10/2024 17:57 | Atualizado 29/10/2024 18:00

"Foi um jogo muito importante para nós. Conseguimos os três pontos, a gente queria isso, trabalhou para isso. Jogando como ponta/atacante, estou me sentindo muito confortável, então isso também é muito importante para mim", destacou Puma Rodríguez.

Com contrato somente até dezembro de 2025, a boa fase pode ser um impulso para conseguir uma extensão do vínculo. A renovação, inclusive, está nos planos do atleta.

"Obviamente meu objetivo é jogar, ter voltado à titularidade é muito importante para mim. (Também quero) ganhar um título com o Vasco. Estávamos muito empolgados com a Copa do Brasil. Agora temos que continuar trabalhando para conquistar a vaga na Libertadores. Precisamos colocar o time de volta onde ele merece estar, já que é um clube muito grande. Se houver a possibilidade de renovar o contrato, também será muito bom", disse.

Com a vitória sobre o Bahia, o Gigante da Colina chegou aos 43 pontos, subiu para a nona posição e encostou na briga por uma vaga na Libertadores de 2025. A diferença para o São Paulo, primeiro time dentro do G-6, é oito pontos. No entanto, ainda há possibilidade do número de vagas para a competição aumentar por causa das Copas.