Payet marcou dois gols na vitória do Vasco sobre o BahiaMatheus Lima/Vasco

vitória por 3 a 2 do Vasco sobre o Bahia, na última segunda-feira (28), em São Januário. Porém, decidiu abrir mão do troféu por um motivo especial: presentear o garoto Rayan, que também teve boa atuação. Rio - Dimitri Payet recebeu o prêmio de craque do jogo, entregue pela patrocinadora do Campeonato Brasileiro, na, na última segunda-feira (28), em São Januário. Porém, decidiu abrir mão do troféu por um motivo especial:

Nas redes sociais, o atacante cruz-maltino postou uma mensagem de agradecimento ao francês.

"Obrigado, Payet, por me dar o troféu de Craque do Jogo que você ganhou. Vou guardar esse presente com muito carinho. É uma honra aprender e jogar com você com essa camisa que tanto amo", escreveu o jovem ao mostrar o troféu.

sofreu o pênalti que originou o segundo gol do Vasco na partida, marcado por Payet. Rayan teve a difícil missão de substituir Pablo Vegetti, artilheiro da equipe que estava suspenso, mas deu conta do recado. Ele, marcado por Payet.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 43 pontos e aparece em nono. Agora, o foco é na 32ª rodada do Brasileirão. A equipe de Rafael Paiva volta a campo na próxima terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.