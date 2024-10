Payet voltou a ter uma grande atuação com a camisa do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Payet voltou a ter uma grande atuação com a camisa do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 29/10/2024 08:04

Rio – O Vasco venceu o Bahia por 3 a 2 na noite desta segunda-feira (28) em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deu um importante passo para a disputa do G6. Nas redes sociais, torcedores, aliviados com a vitória, que foi ameaçada após o adversário encostar no placar, celebraram os três pontos e enalteceram a atuação decisiva de Dimitri Payet, que marcou dois gols.

"Que [Payet] renove até 2027! Tem que fazer o que fez ontem mais vezes. Em tempo, já vi o terceiro gol mais de vinte vezes", celebrou um torcedor. "Acho que foi a melhor partida do Payet no Vasco", ponderou um usuário das redes sociais. Além dos gols marcados, um de pênalti e o outro com um chute de fora da área, ele deu grandes passes e fez boas jogadas.

A família do francês estava presente no estádio. Alguns vascaínos brincaram que ela, que vem ao Brasil aproximadamente de três em três meses, precisa ficar no Rio, para que o camisa 10 repita as boas atuações. "Tragam a família deste homem para morar aqui, urgente!", comentou um homem.

Apesar da alegria pelo resultado positivo, torcedores não deixaram de compartilhar o sofrimento com o risco de tomar o empate. O Cruz-Maltino abriu 3 a 0 no placar, mas viu o clube baiano diminuir a diferença com um gol aos 42 minutos do primeiro tempo e outro aos 30 da segunda etapa, além de grandes defesas de Léo Jardim que garantiram o triunfo.

"Rapaz, um jogo que já tava ganho, e eu tenho que terminar bebendo água gelada e tremendo", brincou um vascaíno. "Esse time é inacreditável, jogo fácil, o time adversário morto na partida e toma 2 gols ridículos com falhas individuais. Tirando isso, grande partida do Payet", opinou um internauta.

Uma das cenas mais marcantes da partida foi a briga entre os companheiros de time Payet e Léo Jardim, aos 37 minutos do segundo tempo. A torcida "exigiu" que o clube postasse uma foto de ambos fazendo as pazes. "Posta uma foto do Payet e do Léo jardim se abraçando aí, só pra eu ficar mais aliviado mesmo", escreveu um cruz-maltino. "Só vou dormir quando souber que o Payet e o Léo Jardim fizeram as pazes", brincou um internauta.

Próximo jogo

O Vasco volta a campo na próxima terça-feira (5) para enfrentar o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, pela 32ª rodada da competição. A partida será no estádio Nilton Santos.