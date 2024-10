Vasco tem um dos melhores aproveitamentos da Série A sob comando de Rafael Paiva - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 29/10/2024 09:30 | Atualizado 29/10/2024 09:38

o Cruz-Maltino tem o quarto melhor desempenho na Série A. Rio - Após ficar mais de um mês sem vencer e cair na semifinal da Copa do Brasil, o Vasco reencontrou o caminho da vitória e engatou a segunda seguida com o triunfo sobre o Bahia por 3 a 2 , nesta segunda-feira (28), em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão. Desde a chegada do treinador Rafael Paiva, que assumiu ainda como interino,

Rafael Paiva soma duas passagens neste ano. Após a demissão do técnico Ramón Díaz, o então interino foi responsável por comandar o time em quatro partidas, incluindo a classificação sobre o Fortaleza na Copa do Brasil. Depois, voltou a assumir o time após a saída de Álvaro Pacheco. Desde então, não saiu mais. Ao todo, soma 21 jogos, dez vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 57.1% de aproveitamento.

O Vasco é o quarto melhor time da Série A, com 36 pontos conquistados, sob o comando de Rafael Paiva no Brasileirão. Com a vitória sobre o Bahia, o Cruz-Maltino reduziu o risco de rebaixamento para 0.026% e aumentou as chances de classificação para a Libertadores de 2025 para 2%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

Após vencer Cuiabá e Bahia em São Januário, o Vasco se prepara para mais um jogo no Rio de Janeiro. O Gigante da Colina volta a campo na próxima terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro é o líder do campeonato com 64 pontos, enquanto o Cruz-Maltino é o nono, com 43.